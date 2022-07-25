Нейпьидо, , 08:07 — REGNUM Смертный приговор был приведён в исполнение в отношении четырёх активистов военными Мьянмы в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Об этом 25 июля сообщает издание The Irrawaddy.

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Были казнены экс-депутат Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зей То, активист Чжо Мин Ю и еще два человека. Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были арестованы в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в начале 2022 года за организацию вооружённого сопротивления пришедшим к власти военным в Янгоне.

Смертные приговоры были приведены в исполнение в прошедшие выходные. Активисты стали первыми казнёнными в Мьянме за период с 1976 года.

Напомним, в феврале 2021 года власть в Мьянме захватили военные, сместив действующее гражданское правительство страны. В Мьянме было объявлено чрезвычайное положение, а многочисленные акции протеста были жёстко пресечены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за отсутствие давления на военную хунту Мьянмы.

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