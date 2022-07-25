Лондон, , 08:06 — REGNUM Правду о крупных успехах Вооружённых сил (ВС) России в ходе спецоперации по и демилитаризации денацификации Украины намеренно скрывают СМИ Запада. Об этом 25 июля написал журналист Род Лиддл в статье для британской газеты Times.

Специальная военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил автор публикации, западные СМИ делают попытки преувеличить успехи вооружённых украинских формирований.

«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — добавил он.

При этом Лиддл указал, что он заметил тенденцию, при которой в случае больших военных успехов России в западных СМИ сразу появляется большое количество информации о якобы «зверствах» российских военных.

«Такие сообщения лезут в «топ» заголовков, искажая реальную картину боев. <…> Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — пояснил обозреватель.

Также он подчеркнул, что взгляд стран Запада на конфликт на Украине не является беспристрастным и сформирован тем, что желаемое принимается за действительное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине в ходе военной спецоперации погиб архангелогородец Александр Сурин.