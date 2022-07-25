Times: СМИ Запада намеренно скрывают правду об успехах спецоперации ВС РФ
Лондон, 25 июля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Правду о крупных успехах Вооружённых сил (ВС) России в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины намеренно скрывают СМИ Запада. Об этом 25 июля написал журналист Род Лиддл в статье для британской газеты Times.
Как отметил автор публикации, западные СМИ делают попытки преувеличить успехи вооружённых украинских формирований.
«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — добавил он.
При этом Лиддл указал, что он заметил тенденцию, при которой в случае больших военных успехов России в западных СМИ сразу появляется большое количество информации о якобы «зверствах» российских военных.
«Такие сообщения лезут в «топ» заголовков, искажая реальную картину боев. <…> Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — пояснил обозреватель.
Также он подчеркнул, что взгляд стран Запада на конфликт на Украине не является беспристрастным и сформирован тем, что желаемое принимается за действительное.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Украине в ходе военной спецоперации погиб архангелогородец Александр Сурин.