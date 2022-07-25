Ульяновск, , 08:05 — REGNUM В Ульяновской области определили даты проведения месячника по благоустройству. Он стартует 22 августа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Благоустройство Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Чиновники отмечают, что основная цель мероприятий — «улучшение санитарного, эстетического и экологического состояния» территорий. В рамках месячника по осеннему благоустройству, который состоится с 22 августа по 1 ноября, запланировано шесть областных субботников. Первый субботник пройдёт 26 августа, ещё три состоятся в сентябре, последние два — в октябре.

Месячник пройдёт во всех населённых пунктах Ульяновской области. По расчётам властей, в нём примут участие не менее 50 тыс. жителей и будет задействовано 700 единиц специальной техники.

Перед месячником будут обследованы территории населённых пунктов, приведут в нормативное состояние элементы благоустройства, также займутся незаконно возведёнными строениями и рекламными баннерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области подвели итоги голосования за объекты благоустройства. В нём приняли участие свыше 52 тыс. жителей. По итогам голосования в 2023 году благоустроят 16 территорий в семи муниципалитетах.

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