Херсон, 25 июля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Очередная попытка со стороны украинских боевиков наступления на Херсонскую область провалилась, сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, атаки боевиков ВСУ на территории Херсонской области не увенчиваются успехом. Местность в регионе представляет собой степь и любые перемещения не остаются незамеченными, подчеркнул Стремоусов.

Он также добавил, что все попытки ВСУ провести контрнаступление в Херсонской области основаны на желании киевского режима получить от западных стран как можно больше оружия.

«Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — всё это фантазии», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что Украина как государство фактически прекратила своё существование. На её территории, по его мнению, сейчас идёт разворовывание властями тех денег, которые передаются западными странами.

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