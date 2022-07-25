Владивосток, , 08:08 — REGNUM О росте экспорта через Дальний Восток, увеличении поставок овощей из Китая, расширении спроса на подержанные иномарки и об ожидании большого турпотока на побережье Приморья рассказали в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Авторынок Tvoe-avto.com

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«Грузопотоки переориентировались с запада страны на восток, и отсюда стали отправлять больше товаров. В мае по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 46% вырос экспорт через морские порты, на 18% — железнодорожным транспортом в Китай. Одновременно в КНР ослабили эпидемические ограничения, и оттуда стало поступать больше овощей и фруктов. В результате цены на них снизились ― это одна из причин уменьшения годовой инфляции в Приморье», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Отмечается, что в июне вырос спрос на подержанные автомобили из Азии. Благодаря укреплению рубля японские авто продолжили дешеветь, и к ним стали проявлять интерес не только дальневосточники, но и жители западных регионов России.

На фоне сокращения спроса на зарубежные туры, Дальний Восток становится все более привлекательным для туристов.

«Приморские туроператоры ожидали значительного увеличения числа гостей региона этим летом. По данным представителей отрасли, с июля по сентябрь в крае забронированы почти все места в гостиницах и на базах отдыха», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зафиксированное в России снижение цен на однокомнатные квартиры связано с макроэкономической нестабильностью, снижением покупательской способности населения, переформатированием рынка потребительских и ипотечных кредитов и, как следствие, невозможностью за счет заемных средств приобрести квартиру.