Москва, 2 августа, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Пошёл шестой месяц с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Её главной целью является помощь республикам Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам. При поддержке российской армии войска ЛНР и ДНР продолжают наступление. По данным Минобороны РФ на 24 июля, Вооруженные силы России нанесли высокоточным оружием несколько мощных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В атаках были задействованы ВКС, корабли ВМФ, ракетные войска и артиллерия.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 25.07.2022

Продолжаются бои в Северске, в черте города Соледар, на окраинах Бахмута (Артемовска). Активизировались боевые действия под Авдеевкой. Союзные силы взяли территорию Углегорской ТЭС, блокируя и уничтожая оставшиеся очаги сопротивления ВСУ. На освобождённых территориях Донбасса работают группы разминирования, идёт восстановление жизненно важных объектов.

Киевский режим по-прежнему использует гражданские объекты в военных целях, прикрываясь мирными гражданами как щитом, и цинично представляет Украину испытательном полигоном для Запада, призывая страны НАТО протестировать здесь своё новое оружие.

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