Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM Ввод цифровой маркировки икры гарантирует потребителю качество продукции. К такому выводу пришли участники совещания под председательством губернатора Камчатки Владимира Солодова с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, федеральных министерств и ведомств, Научно-исследовательского финансового института и Центра развития перспективных технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Красная икра Puschinka

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«Здесь главное создать добавленную стоимость для наших рыбаков и потребителей. Я привёл сравнение, если в Москве потребитель будет уверен, что упаковка икры, промаркированная определенным знаком, будет такого же качества, как на Камчатке, то он точно ее купит и будет готов заплатить за нее чуть больше. Такого рода ценность нам нужно создать, чтобы механизм маркировки заработал действительно в полном объеме», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский также поддержал введение эксперимента по маркировке красной икры и пояснил, что подобная процедура с молоком принесла результаты, главный из которых то, что потребителю гарантировано качество продукции.

«Мы находим много несуществующих предприятий, но их продукция стоит на полках в торговых сетях. У нас все получилось благодаря соединению системы «Меркурий» и маркировки, что тоже произойдет и в случае, если эксперимент будет проведен в отношении икры, потребитель получит гарантию качества», — пояснил Лисовский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по воздушным перевозкам икры на Камчатке.