Бай-Тайгинский район, Тува, , 07:55 — REGNUM В Туве прокуратура организовала проверку по факту гибели двоих мужчин от электротравм. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, они вели работы по подключению к интернету.

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Их тела без признаков насильственной смерти были найдены 18 июля. По предварительной версии, возможной причиной смерти потерпевших могло стать нарушение требований охраны труда.

«В настоящее время уполномоченными органами проводится расследование несчастного случая и процессуальная проверка. При выявлении нарушений законодательства в сфере охраны труда будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

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