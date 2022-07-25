Уфа, , 08:02 — REGNUM Направить средства на строительство кирпичного завода предложили предпринимателям в Башкирии. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба корпорации развития республики.

Товарковский кирпичный завод Kztovker.ru

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Сообщается, что специалисты данной корпорации разработали бизнес-предложение по созданию завода по производству кирпича в Мишкинском районе. На реализацию данного проекта необходимо направить 155 млн рублей, в результате будут созданы 74 новых рабочих мест.

Отмечается, что данный проект содержит и меры государственной поддержки. Он может быть включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии, кроме этого, инвестору могут предоставить налоговые льготы и земельный участок в аренду без проведения торгов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Белорусский МАЗ может открыть в Башкирии завод по производству спецтехники.