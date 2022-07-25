Архангельск, , 07:53 — REGNUM На Украине в ходе военной спецоперации погиб архангелогородец Александр Сурин. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Александр стал профессиональным военным, закончив Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. Во время спецоперации на Украине в составе зенитного ракетного полка отражал воздушные удары со стороны противника, лично поразил десятки беспилотников и реактивных систем залпового огня. Лейтенант Сурин неоднократно спасал жизни своих товарищей», — написал глава региона.

Цыбульский отметил, что в марте 2022 года за боевые заслуги Александр Сурин был награжден орденом Мужества. Посмертно он представлен к награждению вторым орденом Мужества.

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