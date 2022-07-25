Токио, , 07:50 — REGNUM Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ, заключённый под стражу 23 июля Тэцуя Ямагами, переведён в центр предварительного заключения Осаки для прохождения освидетельствования. Об этом 25 июля сообщает агентство Kyodo.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Перевод Ямагами был санкционирован окружным судом префектуры Нара. 41-летний Ямагами пройдёт психиатрическую экспертизу, чтобы можно было точно определить, способен ли он в полной мере нести ответственность за свои поступки. На основании экспертизы в конце ноября текущего года, как ожидается, будет принято соответствующее решение.

Кроме того, полиция будет проводить баллистическую экспертизу оружия, изъятого накануне при обыске в доме Ямагами. Утверждается, что мужчина изготовил оружие самостоятельно, и если это будет подтверждено, то Ямагами будет предъявлено обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии. Всего у Ямагами было изъято семь единиц огнестрельного оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что окружной суд префектуры Нара в Японии принял решение об аресте убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ.

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