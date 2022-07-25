Ульяновск, , 07:48 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Ульяновской области продолжает снижаться и остаётся ниже, чем в среднем по России. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По последней информации (на 22 июля), в регионе прививку от ковида сделали 737 968 жителей, в том числе за последнюю неделю вакцинировались 2140 человек. Завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 691 394 жителей, из них за последнюю неделю — 774.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 10,3% при федеральном показателе 12,3%. Отметим, что за последнюю неделю, с 15 по 22 июля, уровень общего иммунитета к COVID-19 снизился в регионе на 1,7%.

Напомним, что на 1 июля общий иммунитет к ковиду в Ульяновской области составлял 15,4%, 3 мая достигал 40,6%, 22 апреля оценивался в 48,6%. Три месяца назад (на 15 апреля) данный показатель оценивался на уровне 51,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 187 376 лабораторных исследований на коронавирус, по результатам которых подтверждён 204 161 случай заражения, вылечились 199 038 пациентов, скончались 4725 ковидных больных.

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