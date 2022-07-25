Кош-Агачский район, Алтай, , 07:40 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Кош-Агачский район (+23), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Minzdrav.gov.by

Диагноз также подтвердился у жителей Майминского и Онгудайского районов, а также Горно-Алтайска. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 889.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 2, за весь период – 34 052», — добавили в оперштабе.