Салехард, , 07:39 — REGNUM Ямал лидирует по численности среднего класса в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Семья Uszn.volgograd.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе доля семей со средним достатком составляет 46,6%. Этот показатель является самым высоким в Российской Федерации. В регионах Уральского федерального округа к среднему классу можно причислить 28,5% семей Югры (4-е место по стране), 15,8% семей в Тюменской области (14 место), 10,6% в Свердловской области (27 место), 10, % в Челябинской области, 5,1% в Курганской области (70 место).

Рейтинг был составлен на основе данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы. Под средним классом РИА «Рейтинг» подразумевает семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, качественный ежегодный отпуск, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жильё для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.