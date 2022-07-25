Салехард, 25 июля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Ямал лидирует по численности среднего класса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Uszn.volgograd.ru Семья

В Ямало-Ненецком автономном округе доля семей со средним достатком составляет 46,6%. Этот показатель является самым высоким в Российской Федерации. В регионах Уральского федерального округа к среднему классу можно причислить 28,5% семей Югры (4-е место по стране), 15,8% семей в Тюменской области (14-е место), 10,6% в Свердловской области (27-е место), 10% в Челябинской области, 5,1% в Курганской области (70-е место).

Рейтинг был составлен на основе данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы. Под средним классом РИА «Рейтинг» подразумевает семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, качественный ежегодный отпуск, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жильё для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.