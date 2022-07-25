Магадан, , 07:39 — REGNUM Магаданская областная дума направила обращение в правительство РФ о необходимости корректировки механизмов госрегулирования оборота золота. Основные предложения разработали в Ассоциации недропользователей Колымы, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Золотые слитки Stevebidmead, pixabay, cc0

По мнению инициаторов, принять оперативные меры необходимо для нивелирования ситуации в связи с введенными санкциями на ввоз золота из России. Уже сейчас золотодобывающие компании не только столкнулись с ростом себестоимости добычи, но и стали испытывать определенные трудности в процессе реализации драгметалла. В зону особого риска попали малые и средние компании, для которых получение генеральной лицензии на экспорт и заключение договоров с зарубежными покупателями с учетом санкций стало либо невозможным, либо потребовало длительного времени.

«Бесперебойная, эффективная и высокорентабельная работа предприятий золотодобывающей отрасли имеет особое значение для нашего региона и для всей страны. Отрасль представляет ценность для региона как стабильный налогоплательщик, внося своими отчислениями значительный вклад в доходную часть регионального бюджета, от полноты которой зависят итоги реализации национальных проектов, государственных региональных и муниципальных программ, исполнение в полном объеме публичных нормативных обязательств Магаданской области», — пояснил председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

В текст обращения включены рекомендации по корректировке механизмов государственного регулирования оборота драгоценных металлов.

«Что у нас происходило раньше: мы продавали золото банкам, они продавали его за рубеж и получали доллары, которые после конвертировались в рубли, и вся эта денежная масса шла на развитие отечественной экономики. Сейчас предлагаем, чтобы золото покупал Банк России. При этом цена должна быть экономически обоснованная. Фактически это создание не золотовалютного, а золотого резерва России», — пояснил депутат и председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский.

Депутаты предлагают разрешить недропользователям реализацию физическим лицам слитков, произведенных на аффинажных заводах из добытого ими золота, без начисления налога на добавленную стоимость. Это предложение сформировано по аналогии с положениями Налогового кодекса РФ, согласно которым с 1 марта 2022 года от обложения налогом на добавленную стоимость освобождены операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам независимо от помещения этих слитков в хранилища банков.

Также предлагается разрешить предприятиям реализацию слитков физическим лицам без регистрации договора купли-продажи в Гохране России или при условии регистрации договора в уведомительном порядке.

«Регистрация соответствующего договора занимает длительное время и ставит недропользователей в заведомо неконкурентное положение относительно банков. При этом прозрачность товарооборота слитков на всех его этапах, а также своевременность и полноту налогообложения доходов от сделки обеспечит Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них», — пояснили авторы обращения.

Также депутаты инициировали возобновление закупки золота в Госфонд России по рыночной учетной (мировой) цене Центробанка России с отменой дисконта. Это обеспечит рентабельность работы предприятий-недропользователей и стабильность бюджетной системы России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июля в Великобритании вступил в силу запрет на импорт золота из России.