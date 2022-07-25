Ульяновск, 25 июля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области взят под стражу житель Башкирии, которого обвиняются в убийстве 15-летнего подростка. Преступление было совершено 26 лет назад, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Перед судом предстанет 63-летний житель Башкирии. Правоохранители считают, что 2 июня 1996 года вместе с сообщниками он совершил убийство в Чердаклинском районе Ульяновской области.

По версии следствия, обвиняемый и двое его родственников, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесу в районе села Красный Яр, нанесли 15-летнему подростку несколько ударов лопатой, после чего тело сбросили в канаву и закопали.

После преступления мужчины находились в розыске. Один из злоумышленников задержан в 2016 году на территории соседнего региона. Он признан виновным в убийстве, получив решением суда 9,5 года лишения свободы.

Другого фигуранта уголовного дела задержали в июле 2022 года в Башкирии, в настоящее время он находится под стражей. Ему инкриминируют убийство, совершенное по предварительному сговору (п. «н» ст. 102 УК РСФСР).

Розыск третьего подозреваемого продолжается. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года стало известно, что в Ульяновске местный житель заочно осуждён за покушение на убийство бизнесмена, совершённое девять лет назад. Предполагаемый организатор преступления находится в международном розыске.

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