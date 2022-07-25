Киев, 25 июля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич, который работает в освобожденных территориях Украины, рассказал корреспонденту ИА REGNUM о действиях европедофилов в отношении украинских детей:

Педофил

«Мало того, что эта информация подтверждается и в социальных сетях есть в том числе пронзительные совершенно видео украинских беженок, у которых изымали детей по заявлениям тех немцев, которые предоставляли им кров. Это же общая канва — обчистить Украину до последней нитки.

Вы посмотрите, что происходит: решили вопрос по зерну, распиливают поступающие средства. Ещё непонятно что с гуманитарной помощью, исчезает оружие… Забирают всё, что плохо лежит. Судьба многих украинских женщин (об этом просто не принято в Европе громко говорить) — незавидная. Это своеобразный живой товар, а украинские дети (славяне, симпатичные) тоже превращаются в товар.

И тут даже не хочется зубоскалить на тему того, что Украина хотела же стать частью Европы — вот они испытывают сейчас на себе, что такое европейские ценности, культура и законодательство… То ли это, к чему они так стремились? Это вопрос риторический».

Напомним, ранее о том, что у украинских беженцев на Западе массово изымают детей под надуманными предлогами, сообщил РИА Новости член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, уже известно о 79 подобных случаях. Речь идёт о жителях Днепропетровска, Киева и западных регионов Украины. Причинами изъятия украинских детей могут стать, к примеру, очень сильная эмоциональная привязанность ребенка к родителям, недоеденная еда или, наоборот, быстро съеденная. Наибольшее число таких инцидентов происходит в Германии.

Европейская ювенальная юстиция усматривает в подобных случаях факты ненадлежащего ухода за ребёнком со стороны родителей-беженцев.

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