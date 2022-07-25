Лос-Анджелес, США, , 07:28 — REGNUM Как минимум два человека скончались от полученных ранений в результате массовой стрельбы в городе Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния. Об этом 24 июля сообщает телеканал NBC News.

Стрельба из пистолета OpenClipart-Vectors

Стрельба произошла в районе Сан-Педро, где проходило автошоу. Как сообщили очевидцы, сначала неизвестные сделали не менее 15 выстрелов, а затем, после небольшого временного промежутка, ещё столько же.

Отмечается, что стрелявших могло быть, как минимум, двое. При этом утверждается, что целенаправленной стрельбы по людям не велось. Предполагается, что стрельба стала результатом конфликта между сторонами.

Всего в результате стрельбы пострадало семь человек, двое из них получили тяжёлые ранения и позже скончались. Сотрудники полиции на настоящий момент не давали никаких официальных комментариев по поводу произошедшего.

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