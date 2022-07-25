Белогорск, Амурская область, 25 июля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Белогорске утром 25 июля КамАЗ не пропустил на перекрёстке автомобиль Toyota Fielder. Машины столкнулись, погиб человек, сообщило Amur. Life.

Konstantinos Stampoulis ДТП

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Скончался 43-летний водитель автомобиля. ДТП расследуют правоохранительные органы. Транспортные средства сильно повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции в Енисейске Красноярского края объявили в розыск водителя, сбившего насмерть пешехода и оставившего место ДТП. Авария произошла ночью 24 июля.