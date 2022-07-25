Херсон, Украина, , 07:18 — REGNUM Украина как государство фактически прекратила своё существование. Такое заявление сделал 24 июля замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил Стремоусов, Украины уже нет как государства. На её территории, по мнению Стремоусова, сейчас идёт разворовывание властями тех денег, которые передаются западными странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Стремоусов дал совет Киеву забыть о существовании Херсонской области и отбросить фантазии о возможном её «освобождении».

Как указал замглавы администрации региона, уже тысячи жителей Херсонской области получили российские паспорта и говорят о готовности взять курс на вхождение в состав России.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы администрации Херсонской области призвал Киев забыть о регионе