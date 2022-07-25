Петропавловск-Камчатский, 25 июля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском к началу учебного года откроют новый корпус школы №33. На объекте уже завершили чистовую отделку и приступили к благоустройству территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

vettie vette В школе

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«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, с задержками по доставке, к 1 сентября школа должна быть открыта. По этой теме сегодня дал все необходимые поручения. В данном случае недопустимо повторения ситуации, которая по другим объектом была, когда плановые сроки сдвигались. Мы поставили перед собой задачу, и она будет выполнена. Это будет действительно современное здание, которое уверен, станет новым шагом в развитии образования в Петропавловске-Камчатском», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

По инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой в школе №33 открыт предуниверсарий Сеченовского университета.

Новый корпус школы состоит из блоков, рассчитанных на 650 учеников. В них разместятся учебные классы, кабинеты, медицинский блок, раздевалки, гардеробные, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека с читальным залом, помещения для работы кружков.

Как сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Новый город в Костроме возводят фундамент для школы, рассчитанной на 825 мест.