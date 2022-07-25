Нью-Дели, 25 июля 2022, 07:13 — REGNUM В индийском штате Уттар-Прадеш в результате произошедшего утром 25 июля столкновения двухэтажных пассажирских автобусов погибли не менее восьми человек, ранения получили ещё около 20 пассажиров. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По его информации, трагедия произошла на скоростном шоссе в районе Пурванчал.
Отмечается, что оба столкнувшихся автобуса следовали в одном направлении — из штата Бихар в Нью-Дели. Все пострадавшие доставлены в близлежащие медучреждения, на месте ДТП работает полиция, устанавливающая причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли, более 30 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Доминикане.
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