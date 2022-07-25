Нью-Дели, 25 июля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В индийском штате Уттар-Прадеш в результате произошедшего утром 25 июля столкновения двухэтажных пассажирских автобусов погибли не менее восьми человек, ранения получили ещё около 20 пассажиров. Об этом сообщает телеканал NDTV.

(сс) Lingaraj GJ Автомобильное движение в Индии

По его информации, трагедия произошла на скоростном шоссе в районе Пурванчал.

Отмечается, что оба столкнувшихся автобуса следовали в одном направлении — из штата Бихар в Нью-Дели. Все пострадавшие доставлены в близлежащие медучреждения, на месте ДТП работает полиция, устанавливающая причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли, более 30 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Доминикане.