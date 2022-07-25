Владивосток, , 07:17 — REGNUM В Приморье продолжается подготовка батальона добровольцев «Тигр» для участия в спецоперации России в защиту Донбасса, сообщили в пресс-службе правительстве края.

Добровольцы Правительство Приморского края

В плане занятий — одиночная подготовка, отработка приемов стрельбы из различных положений, занятия по бою в городе, зачистке зданий, медицинская подготовка, действия в составе подразделения.

В батальоне добровольцев «Тигр» насчитывается уже 65 добровольцев, ожидается пополнение — группа из 100 человек прибудет из Якутии.

В добровольческий отряд «Тигр» могут вступить мужчины от 18 до 60 лет. Во время обучения новобранцы получают 50 тыс. рублей. К моменту отправки на спецоперацию ещё 150 тыс. Затем ежемесячно — от 200 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, почти 300 казаков-добровольцев отправятся в район проведения специальной военной операции России на Украине.