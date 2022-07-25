Ульяновск, , 07:09 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативной информации управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на вечер 24 июля, в Ульяновской области официально выявлено ещё 29 носителей инфекции SARS-CoV-2. Напомним, что последние двое суток, 23 и 22 июля в регионе лабораторно подтверждено по 30 случаев заражения коронавирусом, 21 июля выявлено 32 случая.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 187 376 лабораторных исследований на коронавирусом, в том числе за последнюю неделю сделано (с 15 по 22 июля) 10 135 тестов, обследованы 10 014 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждён 204 161 случай заражения коронавирусом, выздоровели 199 038 пациентов, умерли 4725 ковидных больных.