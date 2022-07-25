Ульяновск, 25 июля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативной информации управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на вечер 24 июля, в Ульяновской области официально выявлено ещё 29 носителей инфекции SARS-CoV-2. Напомним, что последние двое суток, 23 и 22 июля в регионе лабораторно подтверждено по 30 случаев заражения коронавирусом, 21 июля выявлено 32 случая.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 187 376 лабораторных исследований на коронавирусом, в том числе за последнюю неделю сделано (с 15 по 22 июля) 10 135 тестов, обследованы 10 014 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждён 204 161 случай заражения коронавирусом, выздоровели 199 038 пациентов, умерли 4725 ковидных больных.