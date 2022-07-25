Орск, Оренбургская область, , 07:08 — REGNUM Житель Орска Оренбургской области взял в банке кредит на сумму 609 283 рубля и перевёл деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

По словам гражданина, неизвестная представилась сотрудницей банка и сообщила, что кредит нужно оформить для выявления мошенников и перевести средства на указанный «безопасный счёт». Гражданин выполнил все указания звонившей и лишь потоми обратился в полицию.

По очередному факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские снова призывают население не доверять звонкам от неизвестных лиц, даже если звонят с номера правоохранительных органов либо представляются сотрудниками полиции и ведут разговор с финансовой подоплёкой, а немедленно прекращать разговор.

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