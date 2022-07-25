Москва, 25 июля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Идея трибунала по военным преступлениям украинских силовиков под эгидой ООН является сомнительной. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«С учетом позиции «коллективного Запада», открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами — членами указанных организаций, Донецкой и Луганской Народными Республиками», — сказал Бастрыкин.

Он также назвал «целесообразной» идею привлечь к работе по созданию такого трибунала и другие государства, «демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности Сирию, Иран и Боливию»: «Создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии».