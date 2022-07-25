Магадан, 25 июля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Магаданская область в подшефной Ждановке ДНР помогает подготовить учреждения образования к новому учебному году — в город ежедневно поступают стройматериалы, заключен договор с местными подрядчиками на поставку до 1 августа окон для замены в трех детсадах — всего 500 кв. метров. Строители также заменят в садах входные группы и павильоны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Smdnr.ru Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР)

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В детском саду «Уголёк» подрядчик уже приступил к кровельным работам. Это не самый большой из трех садов в Ждановке. Сегодня его посещает около 60 детей, а рассчитан он на 75 мест, тогда как в 2014 году число детей доходило до 130. Капремонта это здание не видело никогда: потеки на потолке, ветхие окна, закрытый музыкальный, актовый залы и бассейн — следствие отсутствия вложений в поддержание работоспособности помещений.

Капремонт крыши начат и в школе №2 — сюда уже поставили необходимые материалы и сняли порядка 20% старого покрытия.

20 июля также начался ремонт кровель трансформаторных подстанций. Всего по плану в этом году обновить крыши девяти объектов электроснабжения. Кроме того, к 1 августа в Ждановку доставят четыре многофункциональные детские площадки, две из которых установят во дворах жилых домов, по одной в парке и сквере.

Также в рамках шефской помощи от Магаданской области в городе проходит опиловка деревьев, ремонт крыши котельной и восстановление многоквартирного жилого дома. На данный момент к работам привлечено порядка 40 строителей, половина — местные.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь взял шефство над городом Мелитополем.