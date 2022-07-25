Ульяновск, , 07:02 — REGNUM В Ульяновской области ожидается значительное ухудшение погоды. Предупреждение об этом распространило управление МЧС.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, днём и вечером 25 июля местами по области ожидается сильный дождь, в связи с чем объявляется жёлтый уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна).

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля сохранится неустойчивый характер погоды, днём температура будет расти, по юго-западу области локально возможны небольшие грозовые дожди.

Спасатели призывают в случае ливней при возможности оставаться дома, а при нахождении на улице избегать у рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций, автомобилистам рекомендуют припарковаться на обочине и переждать непогоду в машине.