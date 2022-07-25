Салехард, , 06:57 — REGNUM Треть жителей Ямала испытывают стресс при выходе из отпуска на работу. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Стресс geralt

По данным сервиса, 57% ямальцев выходят на работу после отпуска полными сил. Остальные испытывают стресс, так как после отпуска им приходится срочно навёрстывать упущенное.

Чаще всего на послеотпускной стресс жалуются женщины. Наиболее подвержены стрессу после отдыха врачи и HR-менеджеры — по 44%, и бухгалтеры — 38%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кардиолог Владимир Хорошев назвал депрессию причиной проблем с сердцем и других тяжёлых заболеваний у жителей России.

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