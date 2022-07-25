Москва, , 06:55 — REGNUM Российские следователи возбудили ряд уголовных дел по факту разработки минздравом Украины оружия массового поражения, а также преступлений иностранных наёмников. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

«Возбуждены уголовные дела по фактам разработки сотрудниками минздрава Украины оружия массового поражения. Еще есть дела по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. Они расследуются в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии», — сказал Бастрыкин.

Также, по его словам, возбуждено пять уголовных дел о посягательствах представителей украинских националистов на жизнь российских военных, а также шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими солдатами: «Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на российские посольства и дипломатических представителей в Нидерландах, Ирландии, Литве, Чехии, Польше, Румынии и на здание Россотрудничества во Франции. А также уголовное дело по факту захвата и удержания на территории Украины четырех сотрудников госкорпорации «Росатом».