Оренбург, , 06:53 — REGNUM В Оренбургской области с начала лета на водных объектах погибли пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Как правило, причиной трагедий стало то, что несовершеннолетние находились без должного контроля со стороны взрослых. При этом законных представителей детей ожидают штрафы за бесконтрольное купание их детей. На них составляют протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, предусматривающей наказание за неисполнение обязанностей по обучению, содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Полицейские призывают граждан не допускать фактов бесконтрольного купания своих чад. «Помните, что сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность взрослых!» — заявляют стражи порядка.