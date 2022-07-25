Москва, , 06:51 — REGNUM Российские следователи возбудили более 1300 уголовных дел, в рамках которых к ответственности привлекаются более 400 человек. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц», — сказал Бастрыкин.

По его словам, в рамках предварительного расследования на сегодняшний день «уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц, в том числе представителей высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиров воинских подразделений, обстреливавших мирное население».

Бастрыкин также рассказал, что 92 командирам и их подчиненным предъявлены обвинения, а в розыске находятся 96 человек, в частности 51 командир ВСУ.