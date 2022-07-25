Порт Олри, , 06:46 — REGNUM У побережья Вануату 25 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Австралийская геологическая служба.

Вануату TUBS

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 30 километрах к востоку от расположенного на северо-восточном побережье крупнейшего острова архипелага Эспириту-Санто города Порт Олри (провинция Санма). Очаг землетрясения залегал на глубине 128 километров.

О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается, угроза цунами также не объявлялась.

Как передавало ИА REGNUM, на северо-западе Тайваня были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3.

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