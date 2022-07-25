Сочи, Краснодарский край, 25 июля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Потолок отеля Green Flow обрушился в поселке курорта Роза Хутор в Сочи. Об этом 25 июля сообщило издание «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи

Произошло обрушение потолка парадного входа. Отмечается, что потолок обрушился с козырька над входом в отель единым пластом. В результате происшествия никто не пострадал.

Часть очевидцев предположила, что обрушение потолка было запланировано, так как вход в отель был заблаговременно огорожен конусами. Также не исключена вероятность, что на состояние потолка повлияли залповые ливни, прошедшие в Сочи накануне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сочи объявлен режим ЧС в связи с сильными залповыми ливнями, унесшими жизнь одного человека. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы.