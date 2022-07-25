Москва, 25 июля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Глав общеобразовательных и медицинских учреждений могут обязать декларировать свои расходы. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

Автором поправок в антикоррупционное законодательство, как отмечает издание, стал Минтруд РФ.

Помимо директоров школ и главврачей, под обязанность отчитываться о доходах могут попасть и их супруги и несовершеннолетние дети.

Отмечается, что к государственным и муниципальным служащим относятся, например, «директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами».

В пресс-службе Минтруда РФ изданию подтвердили, что предложение было одобрено на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности.