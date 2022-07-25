Петропавловск-Камчатский, , 06:40 — REGNUM Подрядчика на строительство автодороги от п. Термальный до туристического кластера «Три вулкана» планируют выбрать 10 августа 2022 года. Стартует тендер, объявленный управлением автодорог Камчатского края, с ценой 8 483 094 922 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Долина гейзеров. Камчатка (сс) Rubin16

Контрактом предусмотрен аванс в размере 50% от суммы. Средства для оплаты услуг предусмотрены в краевом бюджете, а также в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета по программе «Развитие туризма». Финансирование проекта разбито на шесть лет.

Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2031 года.

Напомним, кластер «Три вулкана» заявлен как создание курорта мирового уровня. Совет директоров ООО «Парк «Три вулкана» возглавляет бывший сотрудник компании дивизиона олигарха Владимира Потанина. ООО также почти на 70% подконтрольно компании Потанина «Интеррос капитал». Среди владельцев ООО «Парк «Три вулкана» также — АО «Корпорация туризм. РФ», созданное по поручению правительства России.