Пекин, 25 июля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила 24 июля оранжевое предупреждение о высоких температурах в стране, поскольку сильные волны жары сохраняются во многих регионах Поднебесной, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

В дневное время 25 июля в некоторых районах провинций Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу, Сычуань, Чунцин, Хубэй, Цзянсу, Аньхой, а также Внутренней Монголии и Синьцзяне ожидаются температуры выше 35 градусов по Цельсию, сообщил Национальный метеорологический центр КНР.

По данным центра, температура в некоторых районах провинций Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси и Синьцзян может превысить 40 градусов по Цельсию.

Центр посоветовал населению избегать активного отдыха в периоды высоких температур и предложил работникам, подвергающимся воздействию высоких температур, сократить непрерывное рабочее время.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет означает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.