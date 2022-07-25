Благовещенск, , 06:47 — REGNUM Пушнину стоимостью более 7 млн рублей незаконно вывозила из Амурской области за границу зарегистрированная на территории региона компания. Контрабанда осуществлялась в рамках внешнеэкономического контракта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Норка на звероферме в Пряже ИА REGNUM

Читайте также: В Приангарье судят контрабандистов, продавших лес на полмиллиарда рублей

В отношении организации возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («контрабанда пушнины»). Ценный ресурс отправляли за границу в течении 2016–2017 годов, в декларациях пушнину не указывали. Груз вывозили автомобильным транспортом. За рубеж переправляли отходы и лоскуты от выделки норки, обрезки лап и хвосты. Всего было вывезено свыше 180 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье судят контрабандистов, продавших лес на полмиллиарда рублей. Необработанную древесину экспортировали за границу.