Екатеринбург, 25 июля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В водоёмах на территории Урала погибли ещё несколько человек. Об этом сообщили журналистам представители экстренных служб.

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В Челябинской области в Чернореченском разрезе утонул 28-летний мужчина. Он являлся военнослужащим и прибыл в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. А в Свердловской области под Нижним Тагилом погиб 42-летний рыбак.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на Урале отмечается жаркая погода. В связи с этим и фиксируются новые случаи гибели граждан, купающихся в неположенных местах. Среди утонувших также есть дети и подростки.