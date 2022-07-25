Пекин, , 06:26 — REGNUM Сектор фотоэлектрической промышленности Китая продемонстрировал уверенный рост в первой половине этого года, при этом основные звенья промышленной цепочки продемонстрировали темпы роста в годовом исчислении более чем на 45%, сообщает агентство Синьхуа.

Солнечная панель

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, за полугодие объем производства поликремния, пластин, элементов и модулей увеличился на 53,4%, 45,5%, 46,6% и 54,1% в годовом исчислении соответственно.

Высокий спрос на зарубежном рынке привел к увеличению объема экспорта и стоимости китайской фотоэлектрической продукции. В период с января по июнь экспорт фотоэлектрических систем страны составил примерно $25,9 млрд, увеличившись на 113,1% в годовом исчислении.