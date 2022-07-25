Хабаровск, , 06:27 — REGNUM Минстрой России представил данные нового индекса цифровизации городского хозяйства в городах РФ по итогам 2021 года. Индекс цифровизации рассчитывался для 203 городов, которые участвовали в ведомственном проекте «Умный город» — Хабаровск вошел в топ-10 в категории «Крупные города» с результатом 73,92 балла и занял 8 место, обойдя дальневосточные города Владивосток — 24 место и Улан-Удэ — 62 место, сообщили в пресс-службе правительстве Хабаровского края.

Хабаровск

Читайте также: Ижевск стал лидером по уровню технологичности в рейтинге «IQ городов»

Каждый город оценивался по 47 показателям, которые разделены на десять направлений. Это городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.

Всего конкурсная комиссия оценивала проведенную в городах работу по четырем категориям: «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города» и «Административные центры».

«Нам удалось сделать настоящий прорыв и набрать по некоторым направлениям максимальный балл. Я уверен, что наши города продолжат работу по цифровизации, так как качество жизни граждан напрямую зависит от того, как быстро и эффективно мы пройдем этот путь», — сказал министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Минстрой РФ рассчитывает IQ городов уже четвертый год подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года в рейтинге «IQ городов» Ижевск занял 11-е место в категории «Крупные города», поднявшись на три позиции.