Пекин, 25 июля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Производство электроэнергии в Китае из чистых источников, включая гидроэнергетику, ветер и солнечную энергию, быстро росло в первой половине 2022 года, увеличившись на 12,8% в годовом исчислении до 1,235 трлн кВт/ч, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как показали данные Национального энергетического управления Китая, с января по июнь Китай увеличил инвестиции в проекты электроснабжения и электросетевого хозяйства. Завершенные инвестиции в электросетевую сеть достигли 190,5 млрд юаней (около $28,21 млрд), что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, к концу июня установленная мощность производства электроэнергии в Китае достигла 2,44 млрд кВт, что на 8,1% больше, чем годом ранее.