Пекин, , 06:21 — REGNUM Отгрузки мобильных телефонов в Китае в июне увеличились на 9,2% в годовом исчислении до 28,02 млн единиц в июне, показали данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, передает 24 июля агентство Синьхуа.

5G China Telecom

По данным академии, являющейся научно-исследовательским институтом при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, за первые шесть месяцев общий объем поставок составил 136 млн единиц. Внутренние поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G в прошлом месяце составили около 23,03 млн единиц, что на 16,3% больше, чем годом ранее, и составило 82,2% от общего объема поставок.

Китайские бренды продолжали доминировать на китайском рынке мобильных телефонов в июне, достигнув 24,51 млн единиц или 87,5% от общего объема продаж в прошлом месяце. Согласно данным, в июне китайскими брендами было выпущено в общей сложности 32 новых модели телефонов, что на 14,3% больше.