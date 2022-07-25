Москва, 25 июля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В понедельник, 25 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, град, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Жара над Москвой

В ночь на 26 июля в Москве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер западный 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с, ночью — переменных направлений 3−8 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

Во вторник, 26 июля, днём в столице ожидается +27… +29 °C, по области +24… +29 °C, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер переменных направлений 3−8 м/с. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к последним дням июля похолодает до +21… +23 °C, но до конца рабочей недели москвичи и гости столицы смогут насладиться по-летнему жаркой погодой, смягчаемой кратковременными дождями.