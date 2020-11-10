Пекин, 25 июля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Пищевая промышленность Китая продемонстрировала стабильный рост с точки зрения производства и продаж в первой половине 2022 года, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передает 24 июля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным министерства, объем промышленного производства с добавленной стоимостью в секторе сельского хозяйства и пищевой промышленности вырос на 3,3% в годовом исчислении за этот период, в то время как объем производства продуктов питания вырос на 4,1% в годовом исчислении. В секторе производства алкоголя, напитков и рафинированного чая добавленная стоимость в промышленности выросла на 8,4% по сравнению с предыдущим годом.

В первом полугодии розничные продажи зерна, масла и продуктов питания достигли 903,18 млрд юаней (около $133,76 млрд), увеличившись на 9,9% в годовом исчислении. Розничные продажи напитков выросли на 8,2%, в то время как продажи табака и алкоголя выросли на 6,7%.