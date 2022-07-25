Хабаровск, , 06:20 — REGNUM Госдолг Хабаровского каря за два года уменьшился на 10 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Михаил Дегтярев, пояснив, что когда приступил к руководству регионом общая цифра госдолга составляла 58 млрд рублей.

Деньги Pixabay

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«Долг будет колебаться и уходить вниз. Но в любом случае больше 50 млрд мы не допустим. Если брать в процентах, то эти 58 млрд, которые были в июле 2020 года, в расчете на доходную часть, то есть сколько мы денег зарабатывали в налогах, составляли 75%. Получалось, что 75% от того, что зарабатывали, мы были должны банкам. Сейчас у нас и доходы выросли за 90 млрд рублей, а долги при этом снизились. Поэтому сейчас очень комфортные параметры, мы их будем выдерживать», — сказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, снижение произошло за счет финансового менеджмента, бюджетных кредитов, а также режима экономии, введенного в правительстве края.

«Право брать бюджетные кредиты нам предоставил президент страны. Деньги в этом случае берутся у правительства РФ под очень комфортные, маленькие проценты, и за счет них можно избавляться от коммерческих кредитов. Мы этим воспользовались, очень активно — можно сказать успели впрыгнуть в уходящий поезд в прошлом году. Ну и у нас прошла оптимизация трат, то есть снижение трат и на чиновничество, и на аппарат — мы понизили их существенно. Все наши подведомственные учреждения заставляем экономить», — добавил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 июля текущего года составил 71,749 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств республики увеличился на 5,697 млрд рублей.